Unter den Gästen sind gemäss "People" auch die "This Is Us"-Stars Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown und Chrissy Metz gewesen. Das erfolgreiche Familiendrama über drei Personen, die am selben Tag geboren wurden, war in diesem Jahr für einen Emmy nominiert. Hartley spielt die Rolle des Schauspielers Kevin Pearson.