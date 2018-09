Was macht Justin Bieber in einer Gay-Bar im Zürcher Niederdorf? Fotos von 20 Minuten-Leserreportern zeigen den US-Popstar am Samstagabend mit seiner Verlobten Harley Baldwin an einem Bartisch. Das Model und der Sänger sind momentan in ganz Europa unterwegs: Justin scheint seine Verlobte offenbar bei ihren Auftritten an Fashion Weeks in London, Paris und Mailand zu begleiten. Dabei haben sie offenbar Zeit für einen Zwischenstop in Zürich gefunden.