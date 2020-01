Justin Bieber bizarr: Gotteslob mit Eishockeyschläger

"Wir alle haben unsere eigene, einzigartige Beziehung zu Gott. Jeder hat einen Zugang zu ihm!", sagte der 25-Jährige in einem leicht bizarren Instagram-Video vom Donnerstag (Ortszeit), das ihn beim Spiel mit einem Eishockeyschläger und einem kleinen weissen Ball zeigt.

Bereits vor einer Woche hatte Bieber ein Bild seiner Frau Hailey Bieber (23) auf Instagram gepostet - mit dem Bibelvers "Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht". Dazu schrieb der Musiker: "Gott wird all die Wünsche deines Herzens erfüllen." Das seit knapp sechs Monaten verheiratete Paar besucht regelmässig Gottesdienste.