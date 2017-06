In einem Freiluftkino auf dem Festivalgelände wurde sein Film "The Libertine" gezeigt. "Wann war das letzte Mal, dass ein Schauspieler einen Anschlag auf einen Präsidenten verübt hat?", fragte der 54-jährige Schauspieler ("Pirates of the Caribbean") laut einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA.

Der BBC zufolge könnte Depp auf den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln durch den Schauspieler John Wilkes Booth im Jahr 1865 angespielt haben. Mit Blick auf ein mögliches Nachspiel seines Kommentars sagte der Hollywood-Star: "Das wird in die Presse kommen, und es wird furchtbar werden."