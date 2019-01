Der Look sei aus einer Laune heraus entstanden: "Es war eine Silvesteridee", zitierte das Blatt den Hollywood-Star am Montag (Ortszeit). Da die neue Frisur allen so gut gefallen habe, werde er sie eine Zeit lang behalten. "Wir werden sehen."

Travolta hatte eine Woche nach Silvester seine neue Frisur auf Instagram präsentiert - und von seinen Followern viel Zuspruch erhalten. Das, obwohl er in seinen Filmen immer sein wallendes Haar zeigte. Ob nun kurz nach hinten gekämmt wie in dem 70er-Jahre-Klassiker "Saturday Night Fever" oder lässig zum Zopf gebunden wie in Quentin Tarantinos Kultstreifen "Pulp Fiction".