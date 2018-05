Wann immer eines der Kinder einen Rucksack oder eine Zahnbürste suche und sie frage, wo der vermisste Gegenstand sei, antworte sie scherzhaft: "In deinem Hintern." Sie habe "diese eine schreckliche Angewohnheit", sagte die dreifache Mutter dem Magazin "InStyle" am Mittwoch (Ortszeit).

Das sei womöglich schlechte Erziehung, gestand Alba augenzwinkernd. Etwas ernster fügte sie hinzu, dass sie ihren Kindern mit ihrer Arbeit vorleben wolle, sich manchmal aus der Komfortzone zu wagen. "Dazu gehört es auch, Fehler zu machen und einzugestehen - was besonders vor deinen eigenen Kindern schwer ist."

Alba und ihr Ehemann Cash Warren haben drei gemeinsame Kinder: Die Töchter Honor (9) und Haven (6) sowie den fünf Monate alten Sohn Hayes.

Mit ihrer Firma spendete die 37-Jährige am Muttertag dieses Jahres 1,5 Millionen Windeln an eine gemeinnützige Organisation in Los Angeles.