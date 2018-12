Vielmehr führe sie "ein verantwortungsvolles Leben, auch, weil ich weiss, dass ich eine Person der Öffentlichkeit bin". Heute stünden ihre Kinder an erster Stelle. "Nichts macht mich stolzer als der Moment, in dem meine Kinder mir sagen, dass ich die beste Mama auf der Welt bin. Diesen Titel trage ich mit sehr viel Stolz vor mir her", sagte die Mutter von zehnjährigen Zwillingen.

Max und Emme stammen aus Lopez' Ehe mit Sänger Marc Anthony. Das Paar trennte sich wenige Jahre nach der Geburt der Kinder. Zurzeit ist Lopez mit dem ehemaligen Baseballspieler Alex Rodriguez liiert.

Trotz aller Erfolge fühle sie sich häufig unsicher und zweifele. "Machen Sie Witze? Jeden Tag! Das geht doch jedem so, oder?", beantwortete Lopez die entsprechende Frage. Selbstvertrauen müsse wachsen. Das komme mit dem Alter. "In meinen Zwanzigern war ich total unsicher. Mein Aussehen, mein Body, mein Gesang." Alles habe sie infrage gestellt. Sie habe niemals das Gefühl, dass sie zu 100 Prozent angekommen sei. Es gebe immer noch ein bisschen Platz, um sich zu verbessern.