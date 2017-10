Der 44-Jährige hat Cancellara im Zusammenhang mit seiner Arbeit für eine Schweizer Uhrenmarke kennengelernt. Sie hätten "darüber gesprochen, mit dem Fahrrad eine Tour zu machen - aber natürlich werde ich nicht mit ihm mithalten können", gestand er gegenüber der "Schweizer Illustrierte".

An diesem Wochenende wäre die Gelegenheit perfekt. Marsden hat am Samstagabend am 13. Zurich Film Festival den Filmmaker Award überreicht und der Weltpremiere seines neusten Films "Shock and Awe" beigewohnt.