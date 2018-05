Ein Ohnmächtiger lasse sich deutlich leichter retten als einer, der um sich schlage, sagte der 36-jährige zweimalige Ironman-Weltmeister im Interview der "Süddeutschen Zeitung".

Der Goldmedaillengewinner von Olympia in Peking 2008 hatte als Teenager an Südafrikas Küste Leuten aus der Not geholfen. Er habe dies damals auch aus Eigennutz gemacht, weil dadurch die langen Fahrten zum Training im nächsten Schwimmbad wegfielen. "Das ging vor der Haustür in Kapstadt."