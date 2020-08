Irina Beller: «Ich habe meinen Mann geliebt – es ging mir nicht ums Geld»

Irina Beller fehlen auch jene Momente, in der sie ihr Mann genervt hat, wie sie sagt. Am 19. Mai starb der Bauunternehmer Walter Beller im Alter von 71 Jahren allein in seinem Haus in Pfäffikon SZ an Herzversagen. Ehefrau Irina Beller erfährt im Tessin vom Tod ihres Mannes.

Zehn Tage lang sei sie zu nichts fähig gewesen, sagt Irina Beller in der Sendung TalkTäglich auf Tele Züri. Ihre Familie hätte ihr Halt gegeben und ihre Hündin, die noch immer in ihrem Bett schlafe. «Es geht mir viel besser, aber ich brauche noch ein paar Monate», sagt sie.