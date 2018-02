Heute vor 10 Jahren fuhr Bendrit Bajra mit seiner Familie an den Helvetiaplatz, um die Unabhängigkeit des Kosovo zu feiern. Bei einer Autofahrt mit seinem neuen BMW M6 erinnert er sich heute daran, wie das damals war. «Es brach riesige Freude aus», sagt er. «Der Helvetiaplatz war pumpenvoll. Als wären wir Fussballweltmeister geworden.»

Bendrit hat vor drei Jahren mit witzigen Videos für Aufsehen gesorgt. Er nahm dabei die Schweizer, aber vor allem seine eigene kosovoalbanische Community auf die Schippe. Bei der Autofahrt mit der «az Nordwestschweiz» zeigt er, dass er nicht nur blödeln kann. Er denkt über Patriotismus nach und stellt gleich klar: «In erster Linie bin ich ein Mensch.»

Dennoch ist ihm seine Herkunft wichtig. «Wenn ich in den Kosovo reise, ist es jedes Mal ein Heimkehren», sagt er. Wenn er dann aber nach einigen Wochen wieder zurückkomme, fühle er ähnlich für die Schweiz. «Ich habe genau gleich viel Liebe für die Schweiz wie für den Kosovo», sagt Bendrit.

«Wir würden vor Stolz mit niemanden mehr sprechen»

In seinen Videos ist der Unterschied zwischen Schweizern und Ausländern das grosse Thema. Gefragt nach dem Unterschied zwischen Schweizern und Kosovoalbanern fällt ihm als erstes das Temperament ein. Bei Auseinandersetzungen würde in Schweizer Wohnzimmern sachlich diskutiert, während in seiner Familie die Emotionen hochgingen.

Der zweite grosse Unterschied sei der Stolz. «Wenn wir Kosovaren so viel erreicht hätten wie die Schweiz, würden wir mit gar niemandem sprechen» scherzt er. Auch der familiäre Zusammenhalt sei grösser bei Familien mit Wurzeln im Kosovo. Von zu Hause ausziehen zum Beispiel sei etwas, dass er niemals könne, sagt er, der in Schwamendingen mit seinen Eltern wohnt.

Bendrit kann auch seriös

Man merkt, dass Bendrit seit seinen Anfängen als Social-Media-Star – damals war er knapp volljährig – reifer geworden ist. Er macht sich auch Gedanken zu politischen Themen wie «No Billag», möchte sich aber dazu nicht öffentlich äussern.

Berufliche konnte er zwei seiner Leidenschaften verbinden. Er verkauft zurzeit Autos für einen Aargauer Händler und wirbt mit Videos dafür.