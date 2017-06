Der in Los Angeles unter dem Namen O'Shea Jackson geborene Künstler war Ende der 1980er Jahre mit der Rap-Gruppe N.W.A ("Niggaz Wit Attitudes") bekannt geworden. Die Hip-Hop-Musiker aus dem Schwarzen-Ghetto sangen über Gangs, Drogen, Rassismus und Polizeigewalt. Das Musikdrama "Straight Outta Compton" erzählte 2015 die Geschichte der Gangsta-Rapper.

Als Solo-Künstler hat Ice Cube seit 1990 neun Alben herausgebracht. Für den Film "Boyz n the Hood" trat er 1991 erstmals vor die Filmkamera. Es folgten Dutzende Auftritte, darunter in Hits wie "Barbershop", "xXx 2 - The Next Level", "21 Jump Street" und "Ride Along".