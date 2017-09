"Ich habe dieses Fach gehasst", sagte der Bestseller-Autor dem Wochenendjournal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seine heutige Faszination für die Vergangenheit erklärte der Brite so: "Es ist so gemütlich, diese brutalen Geschichten zu lesen, während man im Warmen sitzt und einen Whiskey schlürft."

Ein Buch über die aktuelle Geschichte des Brexit will Follett demnach nicht schreiben. "Da passiert etwas, was mir zutiefst widerstrebt. Wir sollten in Europa zusammenrücken", sagte der 68-Jährige.