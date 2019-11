Hillary Clinton unterstützt Herzogin Meghan: Ich möchte sie umarmen

Die 72-Jährige kritisierte gegenüber dem Radiosender "BBC Radio 5 Live" die Medien für deren rassistische Berichterstattung über die 38-jährige Aristokratin mit teilweise afroamerikanischen Wurzeln. Was einige britische Mainstream-Medien völlig legal verbreiten dürften, sei falsch und zerreisse ihr das Herz, so Clinton. Meghan sei doch eine zauberhafte junge Frau. "Sie verliebt sich, er verliebt sich in sie. Jeder sollte das feiern, weil es eine klare Liebesgeschichte ist."

Prinz Harry hatte Anfang Oktober Klage gegen zwei britische Zeitungsverlage wegen illegalen Abhörens von Mailbox-Nachrichten eingereicht. Meghan selbst klagte gegen die "Mail on Sunday", die einen privaten Brief der Herzogin an ihren Vater Thomas Markle in Auszügen veröffentlicht und kommentiert hatte. Vor Clinton hatten sich bereits 72 weibliche Politikerinnen in einem offenen Brief mit der Ehefrau von Prinz Harry solidarisiert.