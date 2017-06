Yoga sei eine Art von Betätigung, bei der nichts von einem erwartet werde, sagte die 25-Jährige dem Magazin "Der Spiegel". "Du kannst in einen Kurs gehen, alles falsch machen, und dafür kritisiert dich niemand, du wirst höchstens in nettem Ton korrigiert", so die Autorin, die mit ihrem Debütroman "Axolotl Roadkill" bekannt wurde.

Weiter sagte sie: "Du hast keine Teamkollegen. Es geht nur um dich selbst. Dass jetzt alle in Deutschland auf Yoga abfahren und nicht Handball oder Beachvolleyball spielen oder tanzen gehen, finde ich schon interessant."