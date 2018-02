Nachdem er sich in "Gott spuckt die Lauen aus" (erschienen letzten Dezember) den Zorn von der Seele geschrieben hat, sehe er nun das "anekdotische Potenzial", welches der Geschichte innewohne, sagt er. Dies soll in das Stück einfliessen, welches Ende Jahr im Theater am Käfigturm in Bern uraufgeführt werden soll.

Hans Schenker scheut bekanntlich nicht davor zurück, sich unbeliebt zu machen: Nachdem 2006 die Schoggisoap "Lüthi und Blanc" - mit ihm in einer der wichtigen Rollen - eingestellt worden war, legte sich der Schauspieler mit der damaligen SF-Direktorin Ingrid Deltenre an. Danach rechnete er im Buch "Der Publikumsliebling" erbarmungslos mit der Schweizer Showszene ab.

2010 pachteten er und seine Frau Isabell von Siebenthal das Hotel/Restaurant "Wildhorn" in Lauenen bei Gstaad. "Ein voller Erfolg", schwärmte Schenker am Sonntag in der Sendung "Glanz & Gloria Weekend", das Lokal sei "Kult" gewesen und Gäste aus der ganzen Schweiz seien angereist.

Bekanntlich fühlten sich aber die "Lauen(er)" ausgeschlossen und machten dem Wirtepaar mit kleinen Vandalenakten das Leben schwer. Schenker konterte mit Hausverbot fürs ganze Dorf und sarkastischen "Schenker der Henker"-Videos auf YouTube.

Das zwischen ihnen und den Dorfbewohnern sei halt einfach eine Liebesgeschichte gewesen, die nur zwei Jahre angehalten habe, sagte der sichtlich sanftmütiger gewordene Schenker in "Glanz & Gloria Weekend".