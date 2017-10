"Ich will eine Wohlfühlparty ohne Dresscode", sagte er im Interview. "Es kann auch jemand in Jogginghose kommen, wenn er sich so mag."

Die beiden wollen ein grosses Fest, "aber keinesfalls in Weiss". Ein genauer Termin - und ob in der Kirche oder am Strand die Ehe geschlossen wird, steht noch nicht fest. Das Paar ist seit 32 Jahren zusammen und lebt bislang in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Zu den Gästen verriet Kretschmer ("Shopping Queen") im "Gala"-Interview: Sein Freundeskreis sei bunt und "von völlig explodiert und verrückt bis hin zu schwer intellektuell".