Seine Frau sei natürlich auch eine wichtige Muse, sagte der US-Amerikaner dem Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly". "Frauen umgibt für mich etwas Mystisches, Übersinnliches."

Er könne sich zum Beispiel noch genau an seinen ersten Kuss erinnern. "Es war eine spirituelle Erfahrung!" Das Stil-Magazin hatte den 46-jährigen Sänger im November als "GQ Man of the Year" in der Kategorie "Music International" ausgezeichnet.