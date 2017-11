Die Wehen hätten während eines Knie-Gastspiels in Thun eingesetzt, worauf die 44-Jährige für einen Kaiserschnitt ins Spital in Bern gebracht wurde, erzählte sie gegenüber "Glanz & Gloria". Wie schon die Schwangerschaft sei auch die Geburt problemlos verlaufen. "Es war eindeutig die einfachste von allen dreien", so Knie.

Die artistische Leiterin des Schweizer Nationalzirkus hat bereits den 16-jährigen Sohn Ivan aus ihrer ersten Ehe mit Artist Ivan Pellegrini und die sechsjährige Tochter Chanel mit Maycol Errani. Der 34-Jährige ist seit 2009 Knies Ehemann und hat nun ganz nach Zirkustradition seinen Vornamen an den Sohn weitergegeben.