Seine Aufnahme der Europahymne "Ode an die Freude" mit der Liedzeile "Freude schöner Götterfunken" kommt nach Angaben von Fischers Management auf insgesamt mehr als 17 Millionen Youtube-Streams und Zehntausende Downloads bei Anbietern wie Amazon und Spotify.

Umgerechnet zähle das in etwa so viel wie 75'000 physische Tonträger - und dafür gibt es eine Goldene Schallplatte. Chor-Veteran Fischer soll die Auszeichnung am Mittwochabend in Ludwigsburg aus den Händen von EU-Kommissar Günther Oettinger erhalten.

Der Massenchorleiter und Autodidakt, der sich als Hüter des deutschen Liedguts sieht, leitet seit über 75 Jahren Chöre. In dieser Zeit verkaufte er mehr als 16 Millionen Schallplatten. Bekannt wurde er in den 1970er Jahren mit den Fischer Chören.