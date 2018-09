"Ich wusste, dass der Song so lange populär ist, wie ihn die Radios spielen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie ihn so lange spielen. Wenn man jung ist, denkt man auch nicht so weit", sagte Gaynor der Deutschen Presse-Agentur.

Noch heute treffe sie junge Mädchen im Alter von sechs oder sieben Jahren, denen der Song viel bedeute. "Das ist verrückt und wunderschön."

Die Disco-Queen hatte ihren Kulthit im Oktober 1978 zunächst als B-Seite ihres Songs "Substitute" veröffentlicht. Der Song wurde von vielen Club-DJs gespielt - auch im legendären "Studio 54" in New York. "Als das Publikum dort den Song liebte, wussten wir sofort: Das wird ein Hit. Es gab daran keinen Zweifel", sagte Gaynor weiter.

Passend zum 40-jährigen Jubiläum ihres grössten Hits will die 69-Jährige Anfang 2019 ihr Album "Testimony" veröffentlichen.