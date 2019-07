Die Indizien seien auch ohne einen DNA-Abgleich, den Iglesias verweigert hatte, "ausreichend" für diese Entscheidung, teilte das Gericht auf seiner Webseite mit.

Im Juli 1975, "ungefähr zu der Zeit der Zeugung des Klägers", habe es bei einer Party "gewisse Kontakte" zwischen dem Sänger ("To All The Girls I've Loved Before") und der Mutter von Sánchez Santos gegeben, hiess es in der Mitteilung.

Diese habe unter anderem das Chalet, in dem Iglesias sich zu jener Zeit aufhielt, sehr genau beschreiben können, so das Gericht. Es sei "nicht unwahrscheinlich", dass es damals zu Sex zwischen den beiden gekommen sei. Hinzu käme die "offensichtliche physische Ähnlichkeit" zwischen dem Superstar und dem im April 1976 geborenen Kläger. Der Gerichtsstreit dauert schon seit den 1990er Jahren an. Damals war die Vaterschaftsklage abgelehnt worden. Iglesias habe nun 20 Tage Zeit, Berufung gegen das Urteil einzulegen, hiess es.

Julio Iglesias, der auf Spanisch, Englisch und in zahlreichen weiteren Sprachen singt, zählt mit rund 300 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängern der Welt. Offiziell hat er acht Kinder: Drei, darunter sein berühmter Sohn Enrique Iglesias, stammen aus seiner ersten Ehe mit Isabel Preysler, fünf aus der zweiten mit dem Ex-Model Miranda Rijnsburger.