Die Liste der Auszeichnungen für den US-Schauspieler, Regisseur und Produzenten George Clooney ist lang: Oscar, Golden Globe, Emmy oder British Academy Film Award - darüber hinaus Friedensbotschafter der Vereinten Nationen oder "Sexiest Man Alive".

In diesem Glanz sonnt sich auch die Schweizer Uhrenmarke Omega, für die Clooney Markenbotschafter ist. "Für einmal Biel statt Hollywood", schreibt Omega in einer Mitteilung, mit der die Uhrenmarke auf den Besuch von Clooney im Uhrenwerk in Biel hinweist.

Clooney hat die neue Produktionsstätte besucht, die Omega 2017 eröffnet hat. Clooney, der seit seiner Kindheit Fan von Omega-Uhren sei, habe sich die "spannende Gelegenheit" geboten, "einmal selber mitzuerleben, wie die heutigen modernen Kollektionen entstehen", heisst es in der Mitteilung von Dienstag.

Neben Clooney werben auch Nicole Kidman, Daniel Craig, Eddie Redmayne und Abhishek Bachchan für die Schweizer Uhrenmarke.