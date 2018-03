Der Schauspieler verlor Anfang der 90er Jahre seinen damaligen Lebensgefährten wegen Aids. Es sei die Liebe seines Lebens gewesen, sagte der 55-Jährige dem Sender Hit Radio FFH. Wie er in seiner Autobiografie "Ich mach dann mal weiter!" schreibt, erhielt er selber die HIV-Diagnose 1993.

Dennoch will er es noch einmal wissen. Ein allfälliger Partner dürfe aber nicht zu den Männern gehören, die dem Jugend- und Schönheitskult hinterherrennen. "Ich will keinen Mann haben, der nach Deo riecht, sich die Brusthaare zupft und in die Muckibude rennt und zu enge T-Shirts trägt." Lieber sei ihm ein Kerl, der im Leben stehe.

Georg Uecker wurde 1987 durch den ersten Kuss zweier Männer in einer deutschen Fernsehserie berühmt.