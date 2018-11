"Ich feiere meinen 80. Geburtstag, indem ich mit einer neuen Soloshow durch Theater toure, die ich gut kenne und einige, die ich nicht so gut kenne", teilt der Schauspieler, der vor allem durch seinen Rolle als "Gandalf" in "Herr der Ringe" zu Berühmtheit gelangte, auf seiner Website mit. "Live-Theater fand ich schon immer aufregend", schreibt er.

Allein in der britischen Hauptstadt London wird der zweifach Oscar-nominierte Schauspieler mit dem Programm "Tolkien, Shakespeare and You!" ab Januar auf fast 20 verschiedenen Bühnen stehen.

Dabei wird er neben Szenen aus Shakespeare-Stücken auch seine berühmte Rolle als Zauberer Gandalf aus den "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filmen aufleben lassen.

"Die Show beginnt mit Gandalf und endet wahrscheinlich mit einer Einladung, mit mir auf der Bühne zu aufzutreten", kündigte er an. Am 25. Mai wird Sir Ian McKellen 80 Jahre alt.