Goulart schmiegte sich in einer weissen Glitzerrobe an den Torwart, der derzeit beim französischen Erstligisten Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Medien hatten schon länger spekuliert, dass die beiden ein Paar sein könnten.

In Cannes besuchten Trapp und Goulart die Vorstellung des Films "The Killing Of A Sacred Deer". Trapp steht im deutschen Kader für den bevorstehenden Confederations Cup in Russland. Beide posteten bei Instagram auch Bilder aus Cannes - allerdings ohne den jeweils anderen.