Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann werde die Auszeichnung am 23. Juni bei einer Feier im Stuttgarter Staatsministerium an den 75-Jährigen überreichen, teilte die Landesregierung am Freitag mit.

Hervorgehoben wurde sein wertschätzender Umgang mit Menschen vor der Kamera und seine vorbildliche Gesprächskultur. Darüber hinaus habe sich Elstner für den Mediennachwuchs eingesetzt, für die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sowie für den sozial-karitativen Bereich.