Einst wollte Jordi Militärpilotin werden. "Das war mal ein Traum", gibt sie gegenüber dem "Migros-Magazin" zu. Dann aber habe sie sich bewusst dagegen entschieden. Trotz ihrer 40 Jahre ist sie aber überzeugt: "Pilotin kann ich immer noch werden."

Überhaupt nimmt Francine Jordi das Leben so, wie es kommt. Auch in Sachen Liebe geht sie es stressfrei an. Nach Beziehungen mit Tony Rominger und Florian Ast ist sie Single. Offen für eine neue Beziehung ist sie schon, eilig hat sie es dabei nicht: "Wenn er kommt, dann kommt er." Obwohl sie täglich betet, könnte sie sich in einen Atheisten verlieben. "Es könnte alles sein. Ich heisse doch nicht Mike Shiva."