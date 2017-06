Flecken an seinem Auto würden ihn inzwischen ebenso stören wie eine schlecht geölte Fahrradkette, sagte der 29-Jährige in einem Interview der "Bild am Sonntag".

Ganz bieder schwört Vettel auch auf die "Sportschau" am Samstagabend und den "Tatort" am Sonntag. Und auch seinen Krimi wünscht sich der viermalige Weltmeister ziemlich konservativ. "Zuletzt waren da allerdings auch ein paar Fälle dabei, die mir viel zu sehr auf Hollywood gemacht waren", klagte Vettel. Sein Wunsch-Drehbuch: "Anfangs ist jemand gestorben, dann wird ermittelt und der Fall aufgeklärt. Fertig."