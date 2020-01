Finanzen und Titel: Diese Fragen sind trotz Krisensitzung der Queen noch immer ungeklärt

Für eine langfristige Lösung müssten noch «schwierige Probleme» gelöst werden. «Ich erwarte endgültige Entscheidungen in den nächsten Tagen», heisst es in der Mitteilung der Queen.

So war man sich einig, dass es «eine Periode des Übergangs geben wird, in dem der Herzog und die Herzogin von Sussex in Kanada und Grossbritannien ihre Zeit verbringen werden». Während dieser Zeit werden sie noch von öffentlichen Geldern unterstützt.

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschend angekündigt hatten, als Royals zurückzutreten, traf sich die Königsfamilie am Montag auf dem Landsitz der Queen in Sandringham zu einer Krisensitzung . Diese sei «sehr konstruktiv» verlaufen, gab die Queen danach bekannt.

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk

Trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass die beiden ihre royalen Titel verlieren könnten. So spricht die Queen in der Mitteilung Harry und Meghan mit ihren Vornamen an. Üblicherweise erfolgt dies mit den Titeln «Herzog und Herzogin von Sussex». Sie schreibt ausserdem «meine Familie». Auch das ist für eine Pressemitteilung nicht vorgesehen. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Die Finanzen

Hier gibt es einige offene Fragen zu klären: Wer wird für die Sicherheit von Harry und Meghan sorgen, wenn sie sich monatelang in Kanada aufhalten? Welche Unterstützung bekommen die beiden Royals in Zukunft? Und welche Geschäfte dürfen sie als Mitglieder der Königsfamilie überhaupt machen?