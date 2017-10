Einen 15-Sekunden-Ausschnitt veröffentlichte die 27-jährige Sängerin ("Look What You Made Me Do") am Montag auf Instagram und ihrem YouTube-Kanal, das gesamte Video soll am Donnerstag zu sehen sein. Zu sehen sind Lichtstreifen auf ihrem Körper, Blitze zucken, Glas splittert.

Millionen Fans haben den Ausschnitt gesehen, Tausende ihn auf Twitter kommentiert. Ob Swift einen hautfarbenen Ganzkörperanzug trägt, es sich um einen computergenerierten Effekt handelt oder sie wirklich nackt ist, darüber spekulieren die Fans leidenschaftlich. "...Ready For It?" ist die zweite Single von Swifts neuem Album mit dem Titel "Reputation", das in zwei Wochen auf den Markt kommen soll.