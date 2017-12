Die Clooneys hätten prophylaktisch Kopfhörer an ihre Mitpassagiere verteilten lassen, berichtete am Mittwoch "people.com". In einer kleinen Notiz soll das Paar vermerkt haben, man entschuldige sich im Voraus dafür, sollten die Zwillinge auf dem Flug nach London weinen. Die Kopfhörer zierte offenbar das Logo von Clooneys eigener Tequila-Marke - den Gag nutzte der Mime also auch für ein bisschen Werbung.

Ella und Alexander, die Zwillinge des 56-jährigen Schauspielers und der 39-jährigen Anwältin, kamen vergangenen Juni zur Welt. Das Paar hatte 2014 in Venedig geheiratet.