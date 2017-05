Als er die eMail-Anfrage der Thunerseespiele bekommen habe, habe er sie zuerst fünf Mal lesen müssen, bis er es glauben konnte, erzählte der 26-Jährige in der Sendung "Glanz & Gloria Weekend". Das Schöne an dem Job sei, dass er darin seine beiden Lieblingsdisziplinen Akrobatik und Gesang vereinen könne. Und das Schwierigste, dass er als "steifer" Kunstturner sich jetzt einen "lockereren Flow" angewöhnen müsse.

Das Musical ist nicht das einzige Eisen, das Fischer nach seinem gesundheitsbedingten Rücktritt vom Spitzensport im Feuer hat: Letzte Woche erschien seine Autobiografie "Tigerherz. Die Schicksalsgeschichte eines Spitzenturners mit Epilepsie" und setzte sich gleich auf Platz 15 der Schweizer Bestsellerliste.

Seine Mutter zeigte sich gegenüber "G & G Weekend" überrascht, wie gut das Buch geschrieben sei; sie habe es nicht mehr aus der Hand legen können und in einem Zug durchgelesen. Anders Fischers Vater: Er fand es merkwürdig, dass ein 26-Jähriger schon eine Autobiografie schreibe. Ausserdem habe das Buch in ihm schmerzhafte Erinnerungen geweckt, so dass er nicht über Seite 50 hinauskam.