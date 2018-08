Briscoe hat die 20-Jährige, die eine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau absolviert, Mitte März in den Ferien in Thailand kennengelernt, wie die "Schweizer Illustrierte" weiss. "Hörnli" habe lange Mühe gehabt, ihm zu vertrauen, denn sie habe gewusst, dass die Konkurrenz nach seiner Teilnahme bei "Die Bachelorette" gross war, so der Frauenschwarm.

Doch Anthony bekennt sich voll und ganz zu seiner neuen Freundin. Die beiden leben bereits zusammen, pflegen den gleichen Lifestyle und fühlen sich "körperlich sehr voneinander angezogen", sagte der Zürcher weiter. Dank der Beziehung sei er auf jeden Fall "einen Schritt näher am Kinderkriegen".