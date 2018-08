In dem geplanten Kinofilm basierend auf der Zeichentrickserie "Dora the Explorer" soll Longoria die Mutter Elena der Titelheldin Dora spielen, wie die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" berichteten.

Die Dreharbeiten zu dem Live-Action-Film unter der Regie des Briten James Bobin ("Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln") sind kürzlich in Australien angelaufen. Als Kinostart ist August 2019 vorgesehen.

Die langjährige Hitserie beim TV-Sender Nickelodeon dreht sich um das Latina-Mädchen Dora, das mit seinem Affen Boots in aller Welt Abenteuer erlebt. In dem Realfilm ist Dora, gespielt von der 17-jährigen Neuentdeckung Isabela Moner ("Transformers: The Last Knight", "Sicario 2"), nun ein Teenager in der High-School.