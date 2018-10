Was in den sozialen Medien für Aufregung sorgte. Die britische Tageszeitung "Daily Mail" sprach von einem "seltenen Mode-Fauxpas". Die Frauenzeitschrift "Cosmopolitan" sah es dagegen gelassener: "Das ist wirklich nicht so wild und passiert uns allen."

Die 37-jährige, schwangere Meghan ist mit ihrem Ehemann Prinz Harry auf einer Pazifikreise. Das Paar besuchte am Donnerstag das Insel-Königreich Tonga, bevor es an diesem Freitag wieder zurück nach Sydney geht. Dort nehmen die beiden Royals am Abschluss der Invictus Games - einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten - teil. Am Sonntag geht es weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach Grossbritannien zurückreisen.