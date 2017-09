Auch im Wechseln will sie es nicht übertreiben. Frische Unterhosen holt sie ganz regulär einmal täglich aus dem Schrank. Das ist selten, wenn man bedenkt, dass die "Quick-Change"-Künstlerin ihre Outfits auf der Bühne bis zu 18 Mal in zwei Minuten austauscht.

Am liebsten gar nie mehr wechseln würde Eli Simic ihre Männer. "Die Zeiten von unverbindlichen Flirts sind für mich vorbei", so die 29-Jährige, die sich vor zwei Monaten von ihrem in der Fernsehshow Auserwählten Anthony Briscone trennte, zum "Blick". "In der Vergangenheit habe ich leider nur Frösche geküsst, ein Prinz war noch nicht dabei."