Ed Sheeran habe "so ziemlich alles erreicht, was man als Musiker erreichen kann", sagte der Insider laut "20min.ch" dem britischen "Daily Star". Sheeran hänge deshalb die Musik an den Nagel. Er liebe, was er tue und geniesse seinen Erfolg, doch gleichzeitig sehne er sich nach einem normalen Leben, so der Insider.

Noch im März war Sheeran im Zürcher Hallenstadion aufgetreten. Vom ersten Ton an hatte er sein Publikum in seinen Bann gezogen.