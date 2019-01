"Den Rap-Teil habe ich so noch nie gehört", kommentiert DJ Bobo die überraschende Coverversion. "Die Show ist eine Wundertüte: Du greifst rein und weisst nicht, was dich erwartet." Und dann nimmt er sich selbst das Mikro und rappt mit der Rock-Polka-Band aus Wien zum ersten Mal auf Russisch, wie ProSieben am Montag mitteilte.