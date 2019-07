"Die Firma wollte noch Schlüsselanhänger, Caps und am besten noch 'ne gebrauchte Unterhose dazulegen. Irgendwann habe ich dann gesagt: Ich mache das nicht", sagte der "Pop-Titan" der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Laut Konsumforschungsinstitut GfK richten sich die Albumcharts auch nach dem Umsatz. Das heisst: Platten, die teurer sind, weil sie zum Beispiel in einer speziellen Box auch Geschenke beinhalten, zählen mehr. Bohlen sagte dazu: "Ich wusste nicht, was das alles noch mit Musik zu tun hat."

Der ehemalige "Modern Talking"-Musiker und langjährige TV-Juror ("Deutschland sucht den Superstar") hatte Mitte April ein neues Album namens "DB1" angekündigt, das im Juli erscheinen sollte, und bereits ein geplantes Cover auf Instagram gepostet. Ende April sagte er die Veröffentlichung jedoch auf Instagram ab: "Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First". An diesem Freitag (5. Juli) ist Bohlens neues Album "Dieter feat. Bohlen - das Mega Album zur Tour" nun doch herausgekommen.