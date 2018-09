«Ich kann es im Moment weder fassen noch glauben. Ich bin total geschockt.» Mit diesen Worten wandte sich der deutsche Sänger und Juror von «Deutschland sucht den Superstar», Dieter Bohlen, am Montag an seine Gefolgschaft auf Instagram. Tags zuvor war der deutsche Schauspieler Daniel Küblböck, die beiden kennen sich seit Jahren, zwischen Grönland und Neufundland auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen. Seither gilt er als vermisst, die Suche nach ihm ist inzwischen eingestellt worden.

Doch bei seinem emotionalen Video unterlief Dieter Bohlen ein Fauxpas, der vielen sauer aufstiess: Er trug einen Pullover mit der Aufschrift «Be One With The Ocean» – «Sei eins mit dem Meer». Für viele Zuschauer eine ganz und gar geschmacklose Wahl in diesem Zusammenhang.

Das Sorry kam kurz darauf, am Montagabend. «Das ist völlig falsch rübergekommen, mir tut das total leid», sagte Bohlen in einem neuen Video:

Nun hat Bohlen eine Erklärung veröffentlicht mit dem Kommentar: «So war es wirklich ...»