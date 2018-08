"Für den Fall, dass es jemand vergessen hat!", schrieb die US-amerikanische Popsängerin auf Twitter. Dazu postete sie die Hashtags "birthday" und "Marakesh" und mehrere Emojis, etwa eine Krone und eine Geburtstagstorte.

Auf einem Foto hält sich die "Queen of Pop" passenderweise ein kunstvoll verziertes Stück Stoff vor die Stirn mit der Aufschrift "Die Königin" in arabischer und englischer Sprache. Auf weiteren Bildern ist sie mit Beduinenschmuck zu sehen - trotz des neuen Alters mit der 6 vorneweg bleibt Madonna ihrem jugendlichen Stil also treu.