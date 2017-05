Bedingung sei zudem gewesen, "dass - wenn man sich schon einen Anker tätowiert - das in Hamburg geschieht", erzählte Akin der Zeitung "Die Welt". Der selbst in Hamburg-Altona lebende Regisseur des Films "Aus dem Nichts", für den Kruger ausgezeichnet wurde, hat bereits ein Tattoostudio im Blick: "Es ist nicht weit weg von dort, wo ich wohne - die sind gut."

Die bisher vor allem in Hollywood-Produktionen tätige Kruger war am Sonntagabend für ihre erste grosse Rolle in einer deutschen Produktion ausgezeichnet worden. Sie spielt in dem Drama eine Mutter, deren kurdischstämmiger Mann und Sohn von Neonazis ermordet werden.