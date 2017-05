"Es fällt mir generell schwer, andere Leute um einen Gefallen zu bitten. Denn ich bin jemand, der gerne was macht, wenn etwas anliegt, und anderen Hilfe anbietet. Nun zu Leuten zu gehen und um Hilfe zu bitten, das ist ungewohnt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch werde er weiter Geld für arme und sozial benachteiligte Kinder sammeln. Die Resonanz sei überwiegend positiv: "Und es bestärkt mich, Kindern in Not helfen."

Schweiger hat die Stiftung, die Til Schweiger Foundation, im Sommer 2015 gegründet. Sie richte sich nicht nur an Flüchtlingskinder, sondern an alle Kinder in Not, sagte Schweiger. Seit dem Start habe sie rund 2,1 Millionen Euro Spenden gesammelt.