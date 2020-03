Channing Tatum widmet neuen Film seiner gestorbenen Hündin Lulu

"Vor etwas über einem Jahr kam ich von einem Roadtrip zurück, auf dem ich meiner besten Freundin goodbye sagte. Nun mache ich, inspiriert von ihr, einen Film", schrieb der US-Schauspieler am Montag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu postete er drei Fotos, auf denen Lulu und ein Malinois, der die Hündin im Film darstellt, zu sehen sind.

Lulu war vor etwa einem Jahr an Krebs gestorben. Tatum hatte immer wieder auf Instagram mit Foto- und Videoeinträgen an sie erinnert. Nun sei er sehr stolz auf die Veröffentlichung des Films "Dog" durch die MGM-Studios; er soll am Valentinstagswochenende 2021 in die Kinos kommen.

Wie US-Medien berichten, spielt Tatum in "Dog" den Army Ranger Briggs auf einem Roadtrip mit seiner Gefährtin Lulu. Tatum ist demnach nicht nur Darsteller, sondern auch Co-Regisseur des Films. Das Drehbuch habe sein Kreativpartner Reid Carolin geschrieben. Beide haben bereits Filme wie "22 Jump Street" und "Magic Mike" sowie die Live-Show "Magic Mike Live" produziert, die unter anderem in Berlin sowie in London, Las Vegas und Australien zu sehen ist.