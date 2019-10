"Irgendwann wurde in unserer Kirche, die sonst sehr modern war, ein Kreuz aufgehängt. Ich habe Angst vor Jesus bekommen, er hing da völlig ausgemergelt, voller Blut. Und ich dachte: Gleich dreht der sich um, gleich macht der die Augen auf", sagte die Komikerin im Gesprächspodcast "Am Tresen" der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (F.A.Z.), der am Montag im Blatt in Teilen abgedruckt ist. "Ich habe von meiner Oma diesen Jesus kennengelernt, der alles sieht, alles beurteilt, und der böse ist, wenn man was falsch macht, und einen auch bestraft", sagte Kebekus über ihre polnische Grossmutter.