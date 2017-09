Der 86-jährige kanadische Schauspieler las die Botschaft in seiner Eigenschaft als Kapitän von "Raumschiff Enterprise" am Dienstag im Nasa-Kontrollzentrum in Houston vor. Sie wurde anschliessend an Voyager 1 geschickt.

Insgesamt waren 30'000 Vorschläge für eine "Kurzbotschaft des guten Willens" bei der Nasa eingegangen, gesiegt hatte der Text von Oliver Jenkins. Anlass waren die Starts der Raumsonden Voyager 1 und 2 vor 40 Jahren ins äussere Sonnensystem.

Beide Sonden beobachteten bereits Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, beide haben auch schon Botschaften in 55 Sprachen, Lieder und Fotos von der Erde für allfällige Ausserirdische an Bord.

Voyager 1 ist derzeit rund 21 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, vier Milliarden Kilometer mehr als Voyager 2. So weit wie Voyager 1 ist kein anderes von Menschen gebautes Objekt je gereist.