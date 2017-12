Die TV-Journalistin habe ihm das Mikrofon auch ausgerechnet zu einem Zeitpunkt vor die Nase gehalten, als das Adrenalin noch zuoberst gewesen sei. Er sei sich vorgekommen wie ein Löwe, der gerade eine Antilope fresse und mittendrin gefragt werde, ob er einen Salat wolle. "Nei! Nei! Fuck you mit deinem Salat!", sagte der 55-Jährige in der "SonntagsZeitung".

Sein Freund, der 31-jährige SCB-Spieler Eric Blum, erinnerte sich in dem Doppelinterview ebenfalls lebhaft an jenen Abend und daran, dass die Worte Hubers in der Hockeygarderobe "natürlich eine gute Resonanz" gehabt hätten. "50 Meter nebenan, bei YB, wohl weniger", fügte Huber dem hinzu. Schliesslich habe er sich wegen einer Aussage eines Berner Fussballers so aufgeregt und halt "wüst" geredet. "Auch wenn wir das unseren Kindern ja eigentlich nicht vormachen wollen."

Büne Huber und Eric Blum sind seit längerem befreundet und gegenseitige Bewunderer. "Es groovte einfach zwischen uns", so der Hockeyspieler, der in seiner Freizeit Hüte entwirft und in einer Band spielt.