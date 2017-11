Das Werk der Künstlerin Szandra Tasnadi ist noch grösser und noch schwerer als der echte Spencer: Es misst 2,40 Meter und bringt mehr als 500 Kilo auf die Waage.

Distriktbürgermeister Mate Kocsis würdigte den italienischen Filmstar bei der Enthüllungszeremonie als Vorbild: "Er hat die Leute durch Lachen und Spass zusammengebracht, war ein guter Athlet, ein guter Schauspieler, ein guter Ehemann, ein guter Vater."

Spencers Tochter Cristina Pedersoli war bei der Einweihung dabei. Sie zeigte sich gerührt: "Die Statue wird ihm gerecht: Er war gross an Statur, gross in seinem Herzen, gross in seiner Leidenschaft."

Bud Spencer war im Juni 2016 gestorben. Mit seinen unterhaltsamen Filmen hatte er in der kommunistischen Zeit eine grosse Fangemeinde in Ungarn gewonnen. Trotz Zensur durften die Filme gezeigt werden, sie boten für viele Zuschauer eine willkommene Ausflucht aus dem Alltag. Auch heute noch laufen Bud-Spencer-Streifen im ungarischen Fernsehen rauf und runter.