An dem Drehbuch wird zurzeit gearbeitet, berichtete der Sohn des Schauspielers, Giuseppe Pedersoli, bei einem Filmfestival in Terni nach Medienangaben vom Freitag.

Der Film über den Helden unzähliger Actionkomödien soll mit der Kindheit des 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geborenen Bud Spencers beginnen. Als gutmütiger und schwergewichtiger Held in Actionkomödien gelangte er zu Weltruhm. Seine Wild-West-Schlägereien an der Seite des eisäugigen Terence Hill haben Kultcharakter.

Seine Karriere begann Bud Spencer als Leistungsschwimmer; doch war er auch Jurist, Unternehmer, Musikproduzent und Bestseller-Autor. "Für uns ist es, als wäre er nie weggegangen. Wir haben eine Facebook-Seite ihm zu Ehren geöffnet und sind mit seinen Fans in Verbindung. Wir merken immer wieder, wie sehr ihn Menschen aus aller Welt als ein Familienmitglied empfanden", berichtete Giuseppe Pedersoli.

Der Neapolitaner war im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren verstorben. Am 21. September wurde im "Palazzo delle arti" in Neapel eine Schau zu Ehren Bud Spencers eröffnet.